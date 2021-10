विधायक खरीद-फरोख्त मामला: 87 दिन बाद भी रांची पुलिस दाखिल नहीं कर सकी है चार्जशीट, सदर डीएसपी बोले-INVESTIGATION IS GOING ON

Ranchi: राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में कोतवाली थाने में 24 जुलाई 2021 को तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने प्राथमिकी में राजद्रोह और आपराधिक षडयंत्र समेत कई धाराएं लगायी है, लेकिन इस मामले के 87 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है. सदर डीएसपी प्रभात रंजन ने बताया कि INVESTIGATION IS GOING ON. गिरफ्तार लोगों के पास से 3 बैग और करीब 2 लाख रुपए भी बरामद हुए थे. इस बीच पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज सहित कई दस्तावेज जब्त किया था.

बेरमो विधायक अनूप सिंह के 22 जुलाई को लिखे पत्र पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रांची के कई होटल में छापेमारी की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप है. बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने इस मामले में कोतवाली थाने में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ केस दर्ज कराया है. इन पर आईपीसी की धारा 419, 420 124-ए, 120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 लगायी गयी थी. इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद इस मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझा सकी है.

बता दें कि रांची में हवाला की बड़ी रकम पहुंचने की सूचना पर ये कार्रवाई हुई थी. मामला विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े होने की आशंका के बीच पुलिस उस समय तत्परता दिखाते हुए कई होटलों में छापेमारी की थी. मगर कुछ समय बाद ही पुलिस की जांच ठंड़ी पड़ गई.

