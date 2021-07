दिल्ली में आज से फुल सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी मेट्रो और बसें, खड़े होकर यात्रा की मनाही

New Delhi: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रविवार को कोविड के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में थोड़ी और ढील देते हुए डीटीसी व क्लस्टर बसों और मेट्रो को शत प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी है. इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैल रहीं थीं, जिसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और डीटीसी के अधिकारियों ने यह साफ किया है कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि बसें या मेट्रो ट्रेनें पहले की तरह खचाखच भरकर चलने लगेंगी. सौ फीसदी सीटिंग कैपेसिटी से बस और मेट्रो चलाने का मतलब यह होगा कि अब उनमें यात्री सभी सीटों पर बैठकर सफर कर सकेंगे, जबकि अभी तक केवल आधी सीटों पर ही यात्री बैठ पाते थे.

In this regard, DMRC would like to reiterate and make it clear that from Monday, even with these revised guidelines, a maximum 50 passengers per coach are permitted, as against 300 prior to COVID. Entry to stations therefore continue to be regulated.

