कश्मीर में जवानों का शहीद होना बेहद परेशान करने वाला और दर्द भरा: राजनाथ सिंह

New Delhi : उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंक-रोधी अभियान के दौरान दो अधिकारियों समेत पांच जवानों के शहीद होने पर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए इसे बेहद परेशान करने वाला और दर्द भरा करार दिया. सिंह ने कहा कि जवानों ने आतंकवादियों के खिलाफ लडाई में साहस की मिसाल पेश की और कहा कि उनकी बहादुरी और संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा.

The loss of our soldiers and security personnel in Handwara(J&K) is deeply disturbing and painful. They showed exemplary courage in their fight against the terrorists and made supreme sacrifice while serving the country. We will never forget their bravery and sacrifice.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 3, 2020