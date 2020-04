CoronaWarriors की मौत होने पर मिलेगा शहीद का दर्जा, ओडिशा सरकार ने 50 लाख की आर्थिक मदद समेत की कई घोषणाएं

Bhubaneswar: देश कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है. और इस जंग में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों का सीधा सामना जानलेवा वायरस से हो रहा है. अपनी जान का जोखिम उठा कर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं.

State government in convergence with Government of India initiative will ensure that Rs.50 lakh is given for all health personnel (private and public) and members of all other support services who lose their precious lives in the fight against #COVID19 : Odisha CM Naveen Patnaik pic.twitter.com/16VbueNSRL

वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और सहयोगी सेवाओं के कर्मियों के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ एक शहीद की तरह व्यवहार करेगी.

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘ केन्द्र सरकार की पहल का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सहयोगी सेवाओं के सदस्यों के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.’’

उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों के अद्वितीय बलिदान की पहचान कर उनको सम्मानित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय दिवसों पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे.

Any act against them (health personnel) is an act against the state. In case anyone indulges in any act that will disturb or dishonor their work,very strict criminal action will be taken against them including invoking provisions of National Security Act: Odisha CM Naveen Patnaik pic.twitter.com/hLluvzkCBE

— ANI (@ANI) April 21, 2020