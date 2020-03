MannKiBaat में पीएम मोदी ने #LockDown21 में हो रही परेशानियों के लिए मांगी माफी, कहा- जरूरी था

New Delhi: पीएम मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने देशवासियों से मांफी मांगी है. उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों की वजह से आप सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके लिए मैं सभी से मांफी चाहता हूं लेकिन यह करना जरूरी था.

कुछ लोग इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे है. अगर वो ऐसा की करते रहे तो फिर कोरोना वायरस की बीमारी का पालन करना मुश्किल हो जायेगा. जो लोग लॉकडाउन नहीं मान रहे हैं वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

I understand that no one wants to break rules deliberately, but there are some people who are doing so. To them, I will say that if they don’t follow this #lockdown, it will be difficult to protect ourselves from the danger of #Coronavirus: PM Modi #MannKiBaat (file pic) pic.twitter.com/okLY9OUEAh

— ANI (@ANI) March 29, 2020