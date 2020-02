 दिल्ली में #PM मोदी से मिले महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, कहा, अच्छी मुलाकात रही, CAA से डरने की जरूरत नहीं   

NewDelhi : महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शपथ लेने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर मिले. उद्धव के पुत्र और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भी पीएम से मिले. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी से महाराष्ट्र के मुद्दों के अलावा CAA, NPR और NRC को लेकर भी चर्चा हुई.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: This law (CAA) is not to take away citizenship from anyone. However, this law is about giving citizenship to the minorities of the neighboring countries. https://t.co/XlQk8FbrAW

