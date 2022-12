महाराष्ट्र: रायगढ़ में 48 छात्रों को लेकर जा रही बस पलटी, 2 छात्रों की मौत, कई घायल

Accident In Maharashtra : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली थाना क्षेत्र में 48 छात्रों को लेकर जा रही एक बस पलट गई. इस दौरान दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई छात्रों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायल छात्रों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गौरी मोरे पाटिल ने बताया कि छात्र पिकनिक मनाकर चेंबूर लौट रहे थे, तभी बस पलट गई. मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रेक फेल होने के कारण बस चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया.

Maharashtra | A bus carrying 48 students overturned in the Khopoli PS area of Raigad district. Many students got injured, some in critical condition. Students were rushed to a hospital for treatment, more details awaited. pic.twitter.com/iIu7eX3MQI

— ANI (@ANI) December 11, 2022