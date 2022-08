LPG Price Cut : आज से 36 रुपये सस्ता हुआ कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम

New Delhi : देश में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों को राहत मिली है, आज से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हो गया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती कर दी है. इसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 36 रुपये सस्ते हुए हैं. दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपये की कटौती के बाद ये 1976.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. पहले इसके दाम 2012.50 रुपये प्रति सिलेंडर थे.

बता दें, हर महीने की एक तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमते तय होती हैं. पिछले महीने भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें घटी थी. जबकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.

The price of a commercial LPG cylinder has been cut by Rs 36 from today. With this latest reduction, a 19 kg commercial LPG cylinder will cost Rs 1,976, instead of Rs 2012.50.

