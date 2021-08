एक्सटॉर्शन मामले में सीनियर IPS अफसर के खिलाफ Look Out Circular किया गया जारी

Mumbai : मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह (former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh) और महाराष्ट्र के डीजी होम गार्ड की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. अब ठाणे पुलिस ने एक्सटॉर्शन मामले में आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह समेत कई पुलिसवालों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (Look Out Circular) जारी कर दिया है.

आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह समेत कुछ पुलिसवालों के खिलाफ थाने पुलिस ने तीन FIR दर्ज किए हैं. और सभी FIR एक्सटॉर्शन के मामले में दर्ज की गई है.

आरोप यह लगे हैं कि जब आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ बिल्डरों को धमका कर फिरौती की मांग की थी.

फिरौती की मांग पर दर्ज हुआ मामला

उसी मामले में ठाणे पुलिस अब एक के बाद एक आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह पर मामले दर्ज कर चुकी है. इन्हीं मामलों में ठाणे पुलिस ने एक मामले में अब आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है.

पूर्व गृहमंत्री पर लगाया था आरोप

आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था.

इस मामले के बाद ही परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. उन्हें महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड बनाकर भेजा था. इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस लगातार परमबीर सिंह के ऊपर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कर रही है.

ठाणे में ही एक्सटॉर्शन के तीन मामले हैं दर्ज

बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे पुलिस ने सिर्फ ठाणे में ही 3 एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज किए हैं.. जिसमें अब परमबीर सिंह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया है. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है और आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं.

हालांकि पूरे मामले में परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और उनका साफ साफ ये कहना है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वह गलत है.

