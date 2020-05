दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर सील होने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार, लोगों को हो रही परेशानी

New Delhi: बीते दिनों देश में कोरोना संक्रमण के मामले में काफी तेजी आय़ी है. वही दिल्ली में भी कोरोना का कहर बढ़ गया है. दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते केस का असर आसपास के शहरों में भी पड़ रहा है यही कारण है कि एनसीआर के कई शहरों ने दिल्ली से सटे अपने बॉर्डर को सील कर दिया है.

ऐसे में दिल्ली से नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम जानेवाली रोड पर भारी जाम लग गया है. एनएच-24 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गयी है.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं. हालांकि यह आदेश आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और गाड़ियों पर लागू नहीं होगा. डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर को लॉकडाउन-2 की तरह ही सील किया जाएगा.

Heavy traffic at Delhi-Ghaziabad border near Ghazipur after Ghaziabad seals border with Delhi again due to rising Coronavirus cases pic.twitter.com/8t2HoBqF2n

— ANI (@ANI) May 26, 2020