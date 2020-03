LockDown21: जरूरतमंदों का पेट भर रही राज्य पुलिस, 15,000 लोगों को खिलाया खाना

Ranchi: राज्य में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को रोका जा सके. वहीं, दूसरी ओर इस लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करने का भी पूरा प्रयास पुलिस कर कर रही है.

राज्य के डीजीपी एमवी राव के आदेश के बाद पूरे राज्य में झारखंड पुलिस के द्वारा 236 कम्युनिटी किचन खोले गये हैं. इन कम्युनिटी किचन में शनिवार को 15000 लोगों को भोजन कराया गया.

जिनके पास खाने-पीने का साधन उपलब्ध नहीं है या फिर जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे जिले या प्रांत से चलकर यहां पहुंचे हैं वैसे लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्य के सभी थाना क्षेत्रों में जरूरतमंदों व असहायों के लिए भोजन, पेयजल व जलपान की व्यवस्था की गयी है.

इसे भी पढ़ें- #Covid-19 के लक्षण गायब होने पर भी रोगियों के शरीर में रह सकता है कोरोना वायरस

झारखंड पुलिस के द्वारा खोले गये 236 कम्युनिटी किचन में जिन लोगों ने भोजन किया उन सभी लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गयी है. इसको लेकर राज्य के डीजीपी एमवी राव ने ट्वीट किया है.

It was a good start. @JharkhandPolice provided cooked food to 15000 persons at 236 community kitchens yesterday. All 342 will cater to the needy people today. We stand with the people now and always. Feedback is welcome. Point out our shortcomings.We will improve.🙏@JharkhandCMO

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) March 29, 2020