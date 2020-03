LockDown21: संकट की घड़ी में झारखंड पुलिस की बेहतरीन पहल, दो दिनों में 43880 लोगों को खिलाया खाना

Ranchi: राज्य में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है.ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके.

वहीं, दूसरी ओर इस लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करने का भी पूरा प्रयास झारखंड पुलिस कर रही है.

राज्य के डीजीपी एमवी राव के आदेश के बाद पूरे राज्य में झारखंड पुलिस के द्वारा 236 कम्यूनिटी किचन खोले गये हैं. इन कम्यूनिटी किचन में 29 मार्च को 28880 लोगों को भोजन कराया गया.

इसके पहले 28 मार्च को भी झारखंड पुलिस 15000 लोगों को भोजन कराया था. पिछले दो दिनों के दौरान राज्य पुलिस ने 43880 लोगों को खाना खिलाने का काम किया गया.

झारखंड पुलिस गांव-गांव में जाकर गरीब, असहाय को खाना खिलाने का काम कर रही है. झारखंड पुलिस ऐसे लोगों को खाना खिला रही है, जिनके पास खाने-पीने के लिए कुछ नहीं है या फिर जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे जिले या प्रांत से चलकर यहां पहुंचे हैं.

राज्य के सभी थाना क्षेत्रों में जरूरतमंदों व असहायों के लिए भोजन, पेयजल व जलपान की व्यवस्था की गयी है.

झारखंड पुलिस के द्वारा खोले गये 236 कम्यूनिटी किचन में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है. इसको लेकर डीजीपी एमवी राव ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस भोजन की जरूरत में लोगों की मदद करने के लिए सहानुभूति के साथ काम कर रही है.

@JharkhandPolice working with empathy to help people in need of food. On 29/03/2020 we reached out to 28800 all over the State. Even if this adds to the workload , we are happy to help. Grateful to the DC of the districts and @JharkhandCMO for coordinating the efforts

