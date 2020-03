LockDown21 : दूरदर्शन फिर से प्रसारित कर सकता है रामायण-महाभारत, सोशल मीडिया में उठी है मांग

New Delhi: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है. लॉकडाउन के दूसरे दिन ही लोग घरों में ऊबने लगे हैं. इसके लिए उनके पास इंटरनेट के अलावा टेलीविजन भी एक सहारा है. लोग इसमें अच्छे कार्यक्रम की तलाश में हैं.

ऐसे में दूरदर्शन एक बार फिर से अपने सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों रामायण और महाभारत का प्रसारण कर सकता है. यह मांग सोशल मीडिया में उठी है.

इसे भी पढ़ें – #CoronaVirus : चीन के वुहान में बस सेवाएं बहाल, घरेलू स्तर पर कोई नया मामला नहीं

25 जनवरी, 1987 से 31 जुलाई, 1988 तक यानी कि लगातार 75 रविवारों तक रामायण का प्रसारण हुआ था. उस दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन जैसी ही स्थिति रहती थी. न कोई दुकान खुलती थी औऱ न ही लोग सड़कों पर निकलते थे.

रामानंद सागर निर्मित रामायण का प्रसारण प्रत्येक रविवार को राष्ट्रीय टेलीविजन दूरदर्शन पर 35 मिनट के लिए होता था.

इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि जी टीवी और एनडीटीवी इमेजिन जैसे निजी चैनलों ने भी दोबारा इसका सफलतापूर्वक प्रसारण किया.

रामायण के बाद बारी थी महाभारत की. इसका निर्माण बीआर चोपड़ा ने किया था. यह एक घंटे का धारावाहिक था. चोपड़ा प्रोडक्शन ने 24 जून, 1990 तक लगातार 94 रविवार इसका प्रसारण किया.

Yes we are working on the same with the Rights Holders. Will update shortly. Stay tuned. https://t.co/2Jhjw2qD3s

— Shashi Shekhar (@shashidigital) March 25, 2020