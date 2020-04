Lockdown2: भारतीय रेल ने तीन मई तक सस्पेंड की पैसेंजर सेवा, घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी स्थगित

New Delhi: देश में कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है. देश में लॉकडाउन बढ़ने के बाद भारतीय रेलवे ने भी अपनी यात्री सेवाओं को तीन मई तक निलंबित कर दिया है.

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद यह निर्णय किया गया. इसके अलावा फ्लाइट सेवा भी नहीं खुलेगी. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी 3 मई की रात 11 बजकर 59 मिनट तक बंद रहेंगी.

इधर लॉकडाउन बढ़ने के कारण कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की परीक्षाएं भी अटक गयी हैं.

अधिकारी ने कहा, लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मद्देनजर हमने यह निर्णय किया है.

All passenger train services on Indian Railways including Premium trains, Mail/Express trains, Passenger trains, Suburban Trains, Kolkata Metro Rail, Konkan Railway etc shall continue to remain suspended till the 2400 hrs of 3rd May: Ministry of Railways https://t.co/SZ7mUugP9B

