Lockdown 15 अप्रैल को हो जाएगा समाप्त, लेकिन भीड़ जमा होने से रोकने की है जरुरत: योगी आदित्यनाथ

Lucknow: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. जो 14 अप्रैल तक रहेगा. लेकिन लॉकडाउन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. आशंका जतायी जा रही है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जायेगा. लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया है.

वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर घोषित किया गया लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुलेगा और उसके बाद भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सांसदों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा, “15 अप्रैल से बंद समाप्त होगा तो दो काम करने होंगे. जब 15 अप्रैल को हम बंद खोलेंगे तो जमावड़ा ना होने पाए, इसमें आपकी सहभागिता और सहयोग चाहिए होगा.”

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath interacted with Members of Parliament from Uttar Pradesh through video conference over #COVID19 situation in the state. pic.twitter.com/W6ZfZywYuy

— ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2020