Rajasthan में चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा लॉकडाउन, प्रदेश के 5 करोड़ लोगों की हुई स्क्रीनिंगः गहलोत

New Delhi: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. ये 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है. लेकिन कई राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन को लेकर स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के बाद के हालात पर ये फैसला निर्भर करेगा कि लॉकडाउन हटेगा या नहीं.

वहीं इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में लॉकडाउन को एकसाथ खोलने की संभावना से इनकार करते हुए कहा मंगलवार को कहा कि इस पर चरणबद्ध तरीके से कदम उठाया जाएगा.

We’ve made control rooms at state level for monitoring. I’m also personally monitoring. Screened 5 crore people out of around 7.50 crore population. 15,000 tests have been done in different districts. Rs 25 crore incentive planned for doctors&health workers: Rajasthan CM #COVID19 https://t.co/wIbAb8NiDY



उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन के संदर्भ में एक कार्यबल का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सोच-समझकर निर्णय होगा. साथ ही कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उनकी सरकार ने हर संभव प्रयास किये हैं, और वो खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘राज्य में कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है. ऐसे में लॉकडाउन एकसाथ नहीं खोला जा सकता है. चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. जो भी फैसला होगा सोच-समझकर होगा.’

उन्होंने कहा, ‘जिन राज्यों और जिन देशों ने कोरोना को गंभीरता लिया वहां इसका प्रसार नहीं हो पाया. राजस्थान भी उनमें से एक है.’ अपनी सरकार के कई कदमों के उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि इस मुश्किल समय में राजस्थान की जनता में विश्वास पैदा हुआ है.

तबलीगी जमात के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है. किसी ने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए. ऊपरी अदालत के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके.

Three more #COVID19 positive cases reported in Rajasthan (Kushalgarh, Banswara). All three are members are of the same family, in which a positive case was found earlier also. Total coronavirus positive cases in the state now at 328: Rajasthan Health Department https://t.co/CS2rq72KyY

