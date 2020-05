Lockdown: अप्रैल में नहीं बिकी मारुति की एक भी कार, एमजी मोटर का भी सेल जीरो

NewDelhi: कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा है. चाहे उद्योग-धंघे हो, व्यापार या कृषि सभी प्रभावित हुए है. लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. इस लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने में मारूति की एक भी कार नहीं बिकी है.

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बाजार में पिछले महीने एक भी कार नहीं बिकी. इसकी प्रमुख वजह 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन (बंद) होना है. बंद के लिए जारी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के संयंत्रों में उत्पादन बंद है.

Maruti Suzuki India Limited (MSIL) recorded zero sales in the domestic market in the month of April, due to #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/GKjiIXmiOX

