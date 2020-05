Lockdown : डीजीपी एमवी राव ने कहा- प्रवासी मजदूरों को लाना एक अद्भुत कार्य, आनेवाले दिनों में कई और कार्य संभाले जायेंगे

Ranchi: डीजीपी एमवी राव ने सरकार की पहल पर तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से 1176 मजदूरों को लाना अद्भुत कार्य कहा. उन्होंने कहा कि आनेवाले दिनों में और कई और कार्य संभाले जायेंगे.

डीजीपी एमवी राव ने कहा कि झारखंड सीएमओ, झारखंड पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, डीसी रांची और भारतीय रेलवे द्वारा किया गया यह अद्भुत कार्य था. प्रवासी मजदूरों को हटिया स्टेशन पर लाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखते हुए बसों द्वारा भेजा गया. आनेवाले दिनों में कई और काम संभाले जायेंगे. उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे. बता दे कि प्रवासी मजदूरों लेकर 24 बोगियों की एक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार देर रात रांची के हटिया स्टेशन पहुंची थी.

It was a marvellous work done by the @JharkhandCMO @JharkhandPolice , #HealthcareHeroes , @DC_Ranchi and #IndianRailways. The #MigrantWorkers were screened at Hatia station and sent by buses maintaining the social distancing. Many more to be handled in days to come. We will win pic.twitter.com/A11NLL7miA

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) May 2, 2020