LIVE Tokyo Olympics Day-4:  पदक की उम्मीदों को झटका, कोरिया से हारी मेंस आर्चरी टीम

New Delhi : जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों का आज चौथा दिन है. पदक स्पर्धाओं की बढ़ती संख्या के बीच अब भारतीय एथलीटों से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ती जा रही है. आयोजन के चौथे दिन भारत के खिलाड़ी 10 अलग-अलग स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं, जिनमें से तीन खेलों में मेडल भी दांव पर हैं.

आज भारत की शुरुआत अच्छी रही, जिसमें आर्चरी, टेबल टेनिस और तलवारबाजी में जीत से शुरुआत हुई. भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने पहले राउंड में ऐतिहासिक जीत हासिल की. हालांकि भवानी दूसरे राउंड में हार गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया है. इसके अलावा मेंस आर्चरी टीम को क्वार्टर फाइनल में मजबूत कोरिया से हार का सामना करना पड़ा है.

LIVE UPDATES-

11:27 AM: सुमित नागल दूसरे सेट में 0-2 से पिछड़ रहे हैं. मेदवेदेव जबर्दस्त फॉर्म में दिख रहे हैं और सुमित उनके सामने काफी कमजोर नजर आ रहे हैं.

11:12 AM: टेनिस मेंस सिंगल्स में भारत के सुमित नागल का मुकाबला रूस के डेनियल मेदवेदेव के साथ चल रहा है. पहला सेट मेदवेदेव ने 6-2 से अपने नाम कर लिया है.

10:55 AM: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को टोक्यो 2020 के अपने दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी से सीधे गेम में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है. इंडोनेशियाई जोड़ी ने यह मैच 21-13, 21-12 से अपने नाम किया.

#Tokyo2020 #Archery

KOR 6 – 0 IND

And India is out in the men’s team quarter-final.

India scored 54, 57, 54 and that was just not enough against a champion side like Korea.

Live bloghttps://t.co/Q5XnFdoWqh pic.twitter.com/HXPIXpet7H

— The Field (@thefield_in) July 26, 2021