झारखंड में मनमाने तरीके से बेची जा रही शराब, मंत्री पर आउटसोर्स कंपनी हावी

Ranchi : पूरे झारखंड में मनमाने तरीके से शराब बेची जा रही है. मनमाने रेट पर शराब बेचे जाने के वजह से शराब खरीदने वालों और आउटसोर्स कंपनी के कर्मी के बीच अक्सर विवाद होते रहता है. ग्राहक मजबूरी में मनमाने दाम पर शराब खरीद रहे हैं. ऐसी स्थिति कमोबेस पूरे राज्य की है. किसी भी शराब दुकान में रेट चार्ट नहीं लगा हुआ है. जबकि विभाग इसकी इजाजत नहीं देता है. इक्का दुक्का दुकानों में स्वैप पॉश मशीन मिल जायेगा, लेकिन राज्य के अधिकतर शराब दुकान में डिजीटल पेमेंट की व्यवस्था नही है. हालांकि शराब में हो रहे इस धांधली को रोकने के लिये मंत्री स्तर से फोन पर शिकायत करने की बात कही गयी थी, लेकिन किसी भी दुकान पर नंबर नही है, जिसपर लोग शिकायत कर सके.



मंत्री को पानी मिलाकर शराब बेचने की मिली थी शिकायत

झारखंड में शराब बेचने वालों पर गंभीर आरोप है कि पानी मिलाकर शराब बेचा जाता है. इसकी शिकायत मंत्री जगरनाथ महतो को भी मिली थी. एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने और शराब में पानी मिलाकर बेचने की शिकायत विभागीय मंत्री जगरनाथ महतो को मिली थी. इसको लेकर जिला पदाधिकारी के साथ मंत्री ने समीक्षा बैठक की थी. जिसमें अधिकतर जिला पदाधिकारी ने कंपनी द्वारा मनामनी तरीके से काम किये जाने की बात कही गयी थी. हालांकि इसको लेकर कंपनी पर कार्रवाई की गयी थी, इसके बावजूद कंपनी के क्रियाकलाप में कोई सुधार नही हुआ. मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में इसे अनियमितता मानते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया था. इस दौरान मंत्री ने मानव प्रदाता एजेंसी को निर्देश दिया था कि खुदरा उत्पाद दुकान में कार्यरत कर्मियों का विवरण नाम पता सहित उपलब्ध कराये अन्यथा भुगतान रोक दी जायेगी. एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने पर कंपनी को काली सूची में डालने की हिदायत दी गयी थी.

मंत्री की भी नही सुनी जाती है

होलोग्राम आपूर्तिकर्ता तथा track and trace agency की समीक्षा के दौरान मंत्री को जानकारी मिली कि track and trace व्यवस्था के सुचारु रुप से लागू होने के लिये आवश्यक software module bar module, inter-depot software module, non saleble module, demurrage charge आदि का अबतक विकास नही किया गया है. पूर्व के बैठक में भी इस काम को पूरा करने का निर्देश मंत्री द्वारा दिया गया था. बाबजूद रुचि नही ली गयी. मंत्री ने मामले को लेकर नाराजगी भी जतायी थी. कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा module को 15 सितंबर तक काम पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया था. पूरे राज्य में track and trace व्यवस्था लागू करने का मंत्री ने निर्देश दिया था. 30 सितंबर तक काम पूरा नही किये जाने पर कंपनी को काली सूची में डालने की चेतावनी दी गयी थी.

