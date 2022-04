Liquor Ban: बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर दो से पांच हजार का लगेगा जुर्माना, कैबिनेट ने लगाई मुहर

Patna: बिहार में पहली बार शराब पीने पर पकड़े जाने पर दो से पांच हजार का जुर्माना लगेगा या एक माह का सजा दिया जाएगा. यह कार्यवारण एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा. इस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. साथ ही अन्य एजेंडों पर फैसला लिया गया है. इसमें पीडीएस अपीलीय प्राधिकार अब डीएम की जगह एडीएम होंगे. कश्मीर फाइल्स फ़िल्म को टैक्स फ्री की सहमती हुई. बिहार प्रसाशनिक सेवा के अफसर प्रभाष कुमार, रमेश प्रसाद दिवाकर और शिक्षा सेवा के सुधीर कुमार झा को बर्खास्त किया गया.

If a person is caught drinking alcohol for the first time, he/she will be fined Rs 2000-Rs 5000. If he/she doesn’t pay fine,he/she to undergo 30-days imprisonment. If a person is caught drinking alcohol for 2nd time,he/she to undergo 1 yr imprisonment:ACS Education &Cabinet,Bihar pic.twitter.com/AI8zTuaZDI

