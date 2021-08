Lionel Messi और FC बार्सिलोना का 17 साल पुराना संबंध खत्म, जाने क्यों छोड़ना पड़ा क्लब

New Delhi : फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के साथ बरसों पुराना साथ अब खत्म हो गया है. एफसी बार्सिलोना ने खुद ही इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मेसी अब क्लब के साथ खेल जारी नहीं रखेंगे.

स्पेनिश फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना की वेबसाइट के अनुसार एफसी बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के एक समझौते पर पहुंचने और दोनों पक्षों के बीच आज एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के स्पष्ट इरादे के बावजूद, यह वित्तीय और संरचनात्मक बाधाओं (स्पेनिश लीगा नियमों) के कारण नहीं हो सका है.

क्लब के अनुसार, इस स्थिति के परिणामस्वरूप, मेसी एफसी बार्सिलोना में नहीं रहेंगे. दोनों पक्षों को इसे लेकर गहरा अफसोस है कि खिलाड़ी और क्लब की इच्छाएं अंततः पूरी नहीं होतीं.

एफसी बार्सिलोना क्लब की उन्नति में योगदान के लिए लियोनेल मेसी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और उसके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है.

लियोनेल मेसी और बार्सिलोना दोनों अब अलग हो गए हैं. मेसी बतौर खिलाड़ी अब बार्सिलोना के लिए नहीं खेलेंगे. नए समझौते के सौदे को लियोनेल मेसी ने स्वीकार नहीं किया था. हालांकि कम वेतन शर्तों पर मेसी एक नए दीर्घकालिक सौदे के लिए इंतजार में थे. लेकिन अब कैटलन दिग्गजों ने पुष्टि की है कि आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं (स्पेनिश लीगा नियमों) के कारण करार खत्म हो गया है.

अर्जेंटीना के मेसी महज 16 साल की उम्र में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ गए थे, तब से लेकर अब तक वह किसी और क्लब से नहीं खेले, जबकि कई अन्य बड़े क्लब उन्हें अपने साथ टीम में रखना चाहता था.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021