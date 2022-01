खुले में सांस लेने लगी जिंदगी: ब्रिटेन में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म, मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं

London: कोरोना की तीसरी लहर दुनियाभर में कहर बरपा रहा है. इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को कोरोना से जुड़ी सभी प्रतबंधों को खत्म करने का ऐलान किया है. अब मास्क पहनने की भी अनिवार्यता नहीं रहेगा. सरकार ने देश में ओमीक्रोन के मामलों के पीक पर पहुंचने संबंधी तथ्यों के विश्लेषण के बाद यह निर्णय किया है.

बोरिस जॉनसन ने संसद में बताया था, ‘ब्रिटेन में 60 साल से ऊपर के 90 फीसदी से ज्यादा लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लग चुकी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की लहर का पीक आ चुका है. इसलिए उनकी सरकार डेटा के तहत अब प्रतिबंधों को हटाने जा रही है.’ इसके साथ ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमित होने के बाद सेल्‍फ आइसोलेट होने की अनिवार्यता वाले कानून को आगामी 24 मार्च से हटाने का फैसला लिया है. यह कानून कोरोना मरीज को सेल्‍फ आइसोलेट होने के लिए बाध्‍य करता है.

We were the first nation in the world to administer a vaccine, and one of the fastest in Europe to roll it out.

This was because we made the big call to pursue our own vaccine procurement, outside of the EMA.

