Layoff: कंपनियों में छंटनी का दौर जारी, अब पेप्सिको से सैकड़ों कर्मचारी होंगे बर्खास्त

Layoff: ट्विटर, अमेजन, फेसबुक के बाद अब पेप्सिको कंपनी भी कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पेप्सिको इंक अपने न्यूयॉर्क हेड ऑफिस के स्नैक और बेवरेज इकाइयों से जुड़े 100 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने यह निर्णय संगठन को सरल बनाने के इरादे से किया है. हालांकि, पेप्सिको के प्रवक्ता ने छंटनी को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. जर्नल के अनुसार कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में, पेप्सिको ने कर्मचारियों से कहा कि छंटनी का उद्देश्य संगठन को सरल बनाना है ताकि हम अधिक कुशलता से काम कर सकें. वहीं लोगों ने कहा कि पेय व्यवसाय में कटौती भारी होगी क्योंकि स्नैक्स यूनिट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के साथ पहले से ही छंटनी की है.

अमेरिकी बाजार पर दिखने लगा है मंदी का असर

अनिश्चित आर्थिक वातावरण और मुद्रास्फीति की दृढ़ता ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कंपनियों को परेशान कर दिया है और उन्हें लागत पर कटौती करने के लिए प्रेरित किया है. नेशनल पब्लिक रेडियो हायरिंग को प्रतिबंधित कर रहा है और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक का सीएनएन नौकरियों में कटौती कर रहा है, जैसा कि कई अन्य मीडिया दिग्गज हैं. इस बीच Amazon.com Inc., Apple Inc. और Meta Platforms Inc. समेत बड़ी टेक कंपनियां हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं.