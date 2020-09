भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई, राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

New Delhi: देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को आज (मंगलवार को) पूरा देश अंतिम नमन कर रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने मंगलवार को यहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

इसे भी पढ़ेंः CoronaUpdate: देश में 37 लाख के करीब संक्रमित, एक दिन में कोविड-19 के 69,921 नए मामले

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/m5nTXr4oOU — ANI (@ANI) September 1, 2020

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

दोपहर ढाई बजे दिल्ली के लोधी श्मशान घाट पर दिवगंत पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार किया जायेगा. वहीं थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जायेगा. अस्पताल से पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को आज उनके सरकारी निवास 10, राजाजी मार्ग लाया गया, जहां गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/le8bPPUlcH adv — ANI (@ANI) September 1, 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे, वायु सेना प्रमुख आर के एस भदौरिया, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, Army Chief General MM Naravane, Air Force Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria and Navy Chief Admiral Karambir Singh pay last respects to former President #PranabMukherjee, at his residence. pic.twitter.com/taBaLT9gTM — ANI (@ANI) September 1, 2020

CDS, तीनों सेना के प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि

इसे भी पढ़ेंः क्या आप जानते हैं सैलरी पाने वाले 1.89 करोड़ मिडिल क्लास बेरोजगार हो गये हैं

84 साल की उम्र में हुआ निधन

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम सेना के ‘रिसर्च एंड रेफरल हास्पिटल’ में निधन हो गया. वह 84 वर्ष के थे. उन्हें गत 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी.

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 31 अगस्त से छह सितंबर तक सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे. देश के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से एक मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया.

इसे भी पढ़ेंः बीजेपी की अपील पर फेसबुक ने कांग्रेस, रवीश कुमार का समर्थन करनेवाले 14 पेजेज साइट से हटाये, 17 को किया फिर से शुरू

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...