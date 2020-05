जानिये, आज ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहा है #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार

NewsWing Desk : Twitter कमाल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. क्या आपको पता है 7 मई को ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है. नहीं. तो जान लीजिये. जो ट्रेंड कर रहा है, वह हैः #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार. अब आप कहेंगे, यह क्या माजरा है. तो हम आपको बताते हैं.

असल में बिहार में क्या ऐसा क्या हुआ है, जो ट्विटर पर #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार ट्रेंड करने लगा. शाम 6.00 बजे तक ट्विटर पर यह 4थे रैंक पर ट्रेंड कर रहा था और 31.7 हजार से अधिक लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्विट कर चुके हैं.

तो पहले जानिये, ट्विटर पर #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार ट्रेंड करने की वजह क्या है. फिर हम यह भी बतायेंगे कि लोग ट्विटर पर इसे लेकर क्या कह रहे हैं.

तो पहले घटना जानिये. 6 मई को गया जिला के केंच थाना क्षेत्र के सिंदुआरी गांव में फायरिंग की घटना हुई. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गयी और दो लोग घायल हुए.

घायलों का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है. जिन दो लोगों की मौत हुई है, उनके नाम गिरिजेश कुमार व उदय शर्मा है. जो घायल हैं, उनके नाम श्रीनाथ शर्मा और विरेंद्र कुमार शर्मा हैं. घटना को लेकर मीडिया में जो रिपोर्ट आयी है, उसके मुताबिक 6 मई को राकेश यादव नाम के व्यक्ति का भतीजा पंखा खरीदने के लिए कोंच बाजार गया था.

बाजार में ही किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष से उसका झगड़ा हो गया. बाजार में मौजूद लोगों ने उस वक्त तो दोनों को अलग कर दिया. लेकिन गांव पहुंचने के बाद झगड़ा फिर शुरु हो गया.

देखते ही देखते दोनों पक्षों में पहले पत्थराबाजी हुई. इसी दौरान राकेश यादव के पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरु कर दी. जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी और दो लोग घायल हो गये.

इस घटना में जिनकी मौत हुई है और जो घायल हैं, सभी भूमिहार जाति के हैं. इसी वजह से इस जाति के लोगों ने ट्विटर पर #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार शुरू किया. ट्विटर पर इस अभियान को तेजी के साथ समर्थन मिला. जिससे शाम होते-होते यह चौथे नंबर पर ट्रेंड करने लगा.

साकेत बिहारी शर्मा नामक व्यक्ति केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि वह गया की घटना पर बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगे.

Centre must ask for report from government of Bihar regarding Gaya massacre #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार

वहीं प्रभात सी सिंह कह रहे हैं कि नीतीश जी यह क्या हो रहा है. यह आपके लिए शर्मनाक है. जात आधारित हत्या को बंद करवाईये. इस तरह के अपराध के खिलाफ हम एकजुट होंगे और हम मांग करते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले.

What is going on sh. @NitishKumar ji ? Shame on you. Pl stop the caste base killing. #उड़ता_बिहार_मरता_भूमिहार@DGPBihar

We must unite against such heinous crime and demand justice.@BhuMantra pic.twitter.com/icgx8xuvEB

— Prabhat C Singh (@Prabhatpcs) May 7, 2020