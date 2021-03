जानिये किस खिलाड़ी की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं तेंदुलकर, पूछा, कितने आमलेट खाने होंगे

Mumbai : मसल्स वाली बॉडी बनाना पुरुषों का शगल रहा है खासकर खिलाड़ियों और अभिनेताओं जैसी सेलेब्रेटी में तो ये चलन काफी है. अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी बॉडी बिल्डिंग की धुन सवार हो गयी है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मास्टर ब्लास्टर को अचानक से इसका ख्याल आया. बल्कि, इसके पीछे की वजह हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस ट्रिमलेट.

39 साल के क्रिस ट्रिमलेट इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और फिलहाल वो इंग्लैंड लीजेंड्स की तरफ से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने के लिए रायपुर आए हैं. बस यहीं पर सचिन ने उनकी बॉडी देखी और उनके ऊपर भी नशा सवार हो गया.

इसे भी पढ़ें :एमजीएम अस्पताल के अस्थाई सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गये

दरअसल, सचिन, ट्रिमलेट के ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं. दोनों इन दिनों रायपुर के जिस होटल में ठहरे हैं, साथ में जिम करते हैं. इस जिस सेशन की तस्वीरें भी क्रिस ट्रिमलेट ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. और साथ में लिखा- मेरे सर्वकालिक हीरो और नए ट्रेनिंग पार्टनर.

जिम के दौरान लंबे कद-काठी वाले ट्रिमलेट की बॉडी सचिन ने जब से देखी है, वो उनके फैन हो गए हैं. और, अब उन्हीं की तरह बॉडी बनाने की सोच रहे हैं. लिहाजा, उन्होंने क्रिस ट्रिमलेट की शेयर की तस्वीर पर रिप्लाई करते हुए सवाल किया कि अगर हुबहू ऐसी बॉडी बनानी हो तो कुल कितने ऑमलेट खाने पड़ेंगे?

इसे भी पढ़ें :दलमा में लगी आग कब बुझेगी

How many OMELETTES would I need to eat to look like TREMLETT? 😋 🍳

मुझे TREMLETT जैसे बनने के लिए कितने OMELETTE 🍳 खाने पड़ेंगे?? 😜 https://t.co/jGa4mCgA8L

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 10, 2021