जानें क्या हुआ जो द गार्जियन सहित दुनिया की बड़ी वेबसाइट एक घंटे तक हो गयीं ठप

New Delhi : द गार्जियन समेत दुनिया की दिग्गज वेबसाइटों की सेवाएं दोबारा बहाल हो गई हैं. इन वेबसाइटों की ओपनिंग पेज पर अचानक मंगलवार को Error 503 Service Unavailable दिखना शुरू हो गया था जो CDN प्रोवाइडर फास्टली की ओर से दिक्कत आने के बाद हुई.

यूजर्स को इस समस्या का सामना एक घंटे से अधिक समय तक करना पड़ा. ब्रिटेन के स्थानीय समयानुसार मंगलवार सुबह 11 बजे से यह समस्या शुरू हुई.

advt

इस समस्या से ट्विटर व कई अन्य वेबसाइट के भी कुछ सेक्शन पर असर पड़ा. ट्विटर के उस सर्वर में दिक्कतें आई जो सोशल नेटवर्क इमोजी को होस्ट करता है.

इसे भी पढ़ें :राज्यों को आबादी, कोरोना के मामलों के आधार पर मिलेगी वैक्सीन, नई गाइडलाइंस जारी

CDN यानि content delivery network

क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर फास्टली (Fastly) ‘edge cloud’ पर काम करता है जो वेबसाइट्स की लोडिंग टाइम की स्पीड के लिए जिम्मेवार है. वेबसाइटों पर ट्रैफिक के बोझ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी फास्टली की ही होती है.

CDN यानि content delivery network. सर्वर के नेटवर्क का काम कंटेंट उपलब्ध कराना होता है. ये सर्वर पूरी दुनिया में वेब कंटेंट डिलीवरी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं.

CDN का काम वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट आने से लेकर ब्राउजर में खुलने के बीच लगने वाले समय में तेजी लाने के लिए होता है.

इसे भी पढ़ें :अब 28 दिन में ही लगवा सकते हैं Covishield की दूसरी डोज, लेकिन पूरी करनी होगी ये शर्त

ओपनिंग पेज पर एरर 503

भारत में अचानक बड़ी और लोकप्रिय विदेशी वेबसाइट के ओपनिंग पेज पर एरर 503 दिखने लगा. बीबीसी न्यूज, फिनांशियल टाइम्स, द गार्जियन, याहू, स्पोटीफाई, रेडइट, न्यूयार्क टाइम्स समेत कई बड़ी वेबसाइट को एक्सेस करते ही एरर दिखाने लगा. एरर 503 के साथ Service Unavailable का मैसेज दिखने का अर्थ है कि सर्वर डाउन हो गया. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके पीछे असल वजह क्या है.

Fastly have confirmed on their status page.

Monitoring – The issue has been identified and a fix has been applied. Customers may experience increased origin load as global services return. Jun 8, 10:57 UTC

That “origin load” is what I was warning about 🙏

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यह दिक्कत CDN सर्विस प्रोवाइडर Fastly की वजह से हुई. Fastly ने इसकी पुष्टि अपने स्टेटस वेबसाइट में की.

Wow

NYT, BBC, Guardian…

all websites are down

इतनी बड़ी और नामी वेबसाइटों के एक साथ डाउन हो जाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स में खलबली सी आ गई.

इसे भी पढ़ें :महाश्वेता देवी की कहानी पर बनी फिल्म रूदाली में डिंपल ने किया था सबसे यादगार अभिनय

Share this: Twitter

Facebook