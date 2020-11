 किसान आर-पार के मूड में, दिल्ली प्रवेश के सभी रास्ते बंद करने की चेतावनी दी, शाह की बैठक में आंदोलन पर चर्चा

NewDelhi : पिछले चार दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं. सोमवार को भी दिल्ली चलो… आंदोलन के तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर जमे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश कर रामलीला ग्राउंड पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्रम में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा जमा हैं.दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर गुरुनानक जयंती के मौके पर गुरुवाणी का पाठ किसानों ने किया.

Delhi: Protesting farmers who have gathered at Singhu border (Delhi-Haryana border) offer prayers on the occasion of #GuruNanakJayanti, today. pic.twitter.com/YkXgFJhNTz

— ANI (@ANI) November 30, 2020