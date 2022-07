झारखंड कांग्रेस में पक रही ‘खिचड़ी’, पर खुल कर कुछ बोल नहीं रहे नेता

Akshay Kumar Jha

Ranchi: झारखंड में राजनीतिक उठापटक होने की अटलकें हैं. लेकिन कांग्रेसी कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं. ऑल इज वेल है. बीजेपी वाले भी बोल रहे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है. लेकिन गॉसिप चरम पर है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस से करीब 10-11 विधायक बीजेपी के कॉन्टेक्ट में हैं. कुछ कह रहे हैं कि उनका कभी भी दिल्ली दौरा हो सकता है. संयोग देखिए बाबूलाल भी दिल्ली में हैं. निशिकांत दुबे और बाबूलाल के ट्विट लगातार सभी को कन्फ्यूज कर रहे हैं. बात में कितना दम है इसकी पुष्टि न्यूज विंग नहीं कर रहा है. लेकिन कांग्रेस के वरीय नेताओं ने कहा कि “There is No Smoke Without Fire”. मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता.

जिन कांग्रेसी विधायकों पर हो रही चर्चा वो अपने ही क्षेत्र में

कांग्रेस के कुछ विधायकों में फूट की खबर वायरल हो रही है. लेकिन जिनके नाम आ रहे हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं. न्यूज विंग ने अपनी पड़ताल में पुष्टि की है कि वो विधायक अपने घर में हैं. अपने घर में होने का सबूत भी सभी ने किसी ना किसी माध्यम से दिया है. हां, ये जरूर है कि महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह दिल्ली में हैं. लेकिन पुख्ता सूत्रों का कहना है कि वो एआइसीसी के निर्देशों का पालन कर रही हैं.

सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला चल रहा है. कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. उसी में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली में हैं.

सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली में

यह महज संयोग बोलिए या राजनीतिक समीकरण कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं. वो नयी टूरिज्म पॉलिसी की शुरुआत के आयोजन में दिल्ली में हैं. कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन डैमेज कंट्रोल करने का भरसक प्रयास करेंगे. दिल्ली जाने से पहले उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आमलमगीर आलम से मुलाकात की थी.

राजनीति में मायनों का दौर चलता ही रहता है. लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि असंतुष्ट कांग्रेस विधायक अपने प्रयास को अमलीजामा पहना कर ही दम लेंगे. वैसे इन सारी बातें को राजनीतिक कयासों का एक गुलदस्ता का नाम भी दिया जा सकता है.

