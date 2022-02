कर्नाटक हिजाब विवादः हाईकोर्ट में आज होनेवाली सुनवाई पर टिकीं हैं निगाहें

New Delhi: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज फिर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है. इस सुनवाई पर सरकार के साथ ही आम लोगों की नजरें टिकी हुई है. इससे पहले भी मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी. जस्टिस कृष्णा दीक्षित इसकी सुनवाई कर रहे हैं. मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान जो कहता है, हम उस पर चलेंगे. हम कानून के तहत इस केस को देखेंगे जुनून या भावनाओं से नहीं. वहीं, एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, कलेजों को यूनिफर्म तय करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जो छात्र छूट चाहते हैं वे कालेज से संपर्क करें.

मालूम हो कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कालेजों को बंद करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं. साथ ही इन्होंने विद्यार्थियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है.

कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद उडुपी जिले के सरकारी कालेज से शुरू हुआ था. यहां मुस्लिम समुदाय की 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया था. हिजाब पहनने वाली छात्राओं को आनलाइन क्लास का विकल्प अपनाने को कहा गया था. छात्राओ ने कालेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की है. कालेज में धरना-प्रदर्शन भी हो रहे हैं. कुछ जगहों पर हिजाब पहनी लड़कियों के खिलाफ भगवा गमछा लेकर लड़के विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं. इस कारण राज्य में कई जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

इस सब के बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि महिलाएं कुछ भी पहने ये उनका अधिकार है.

Whether it is a bikini, a ghoonghat, a pair of jeans or a hijab, it is a woman’s right to decide what she wants to wear.

This right is GUARANTEED by the Indian constitution. Stop harassing women. #ladkihoonladsaktihoon

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 9, 2022