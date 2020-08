कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती

Bengaluru. देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब आम के साथ-साथ खास लोग भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की भी कोरोना रिपोर्ट आई है.

I had fever and have tested positive for the Corona Virus. I am doing well, but as a precaution have been hospitalized and am under the good care of doctors.

With your wishes and blessings, I will soon be back. I appeal to all those who came in contact with me to be cautious.

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) August 25, 2020