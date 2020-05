Karnatak: कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंचा, संक्रमितों की संख्या 700 के पार

Bengaluru: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के केस जहां 53 हजार के करीब पहुंच गया है. वहीं कर्नाटक में आठ नये केस सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 700 हो गया है. जबकि 30 लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो चुकी है.

कर्नाटक के दावणगेरे में 55 वर्षीय एक महिला ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया, जिससे राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढकर 30 हो गई. जबकि आठ और लोगों के इसकी चपेट में आने से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 700 के पार चला गया.

8 new #COVID19 positive cases reported in Karnataka from 5 PM yesterday to 12 noon today, taking the total number of cases in the state to 701 including 30 deaths and 363 cured/discharged: State Health Department pic.twitter.com/hmeG1jVAQK

