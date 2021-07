सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धनबाद में जज के मर्डर का मामला, CBI जांच की मांग

Ranchi: धनबाद में बुधवार को हुए जज की हत्या की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. गुरुवार को पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से धनबाद में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की CBI से जांच कराने की मांग की है.

CJI: I’ve got information, morning i spoke to him. Now its going on before his court. Wait

Singh: I’ll join there & asses then. This has to be taken by CBI. If someone who rejects a Gangster’s bail is killed like giaThere will be no judiciary in this country. #SupremeCourt

