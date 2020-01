JNUViolence: गेटवे ऑफ इंडिया पर रातभर चला प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया

Mumbai: जेएनयू हमले को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए. वहीं हाथों में टैम्बोरिन और गिटार लिए तथा क्रांति के गीत गाते प्रदर्शनकारियों ने जेएनयू में हुए हमले के विरोध में गेटवे ऑफ इंडिया और ताज महल पैलेस होटल के बाहर रातभर प्रदर्शन किया.

Mumbai: Protesters(protesting against #JNUViolence) at Gateway of India evicted by Police and relocated to Azad Maidan. (earlier visuals) pic.twitter.com/llYz0OAfYD — ANI (@ANI) January 7, 2020

हालांकि पुलिस ने बताया कि अब प्रदर्शनकारियों को गेटवे ऑफ इंडिया से हटाकर आजाद मैदान भेज दिया गया है.

Sangramsingh Nishandar, DCP (Zone 1) appeals to protesters(protesting against #JNUViolence) at Gateway of India to relocate to Azad Maidan. (earlier visuals) https://t.co/ZWVrqVyOi3 pic.twitter.com/1Hs2L0RxLd — ANI (@ANI) January 7, 2020

पूरी रात चला प्रदर्शन

रविवार आधी रात को दक्षिण मुम्बई के कोलाबा में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बड़ी संख्या में छात्रों और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. बाद में अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर और विशाल ददलानी जैसी बॉलीवुड हस्तियां भी यहां पहुंची.

‘हम देखेंगे’, ‘हम होंगे कामयाब’ , ‘सरफ़रोशी की तमन्ना’ जैसे गीत वहां गुंजे.

आइआइटी बॉम्बे, टीआइएसएस और एएसएफआइ के छात्रों समेत कई छात्र संगठनों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे भी लगाए.

प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस की तैनाती की गई थी और प्रदर्शनकारियों को पानी, चाय, बिस्कुट और फल दिए गए. नागरिक निकायों ने शौचालय की व्यवस्था भी की.

गौरतलब है कि जेएनयू परिसर में रविवार रात लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने परिसर में प्रवेश कर छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला कर दिया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. बाद में प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा.

Delhi: Police personnel outside main gate of Jawaharlal Nehru University. Violence had broken out in the campus on January 5 in which more than 30 people were injured. #JNUViolence pic.twitter.com/D4zRYHzRGk — ANI (@ANI) January 7, 2020

वहीं जेएनयू में फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है. बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है.

