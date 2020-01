JNUViolence: जेएनयू प्रशासन ने HRD मंत्रालय को भेजी घटना की रिपोर्ट, हमले के विरोध में प्रदर्शन

New Delhi: जेएनयू में बीती शाम हुई हिंसा और छात्रों-शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर रिपोर्ट बनायी गयी है. जेएनयू प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दी है. वहीं मामले को लेकर एचआरडी सचिव की जेएनयू के रजिस्टार के साथ मीटिंग चल रही है.

Delhi: Union Ministry of Human Resource Development(MHRD) Secretary’s meeting with JNU Registrar, Proctor and other University officials is underway. #JNUViolence https://t.co/2cwpIURgDG — ANI (@ANI) January 6, 2020

इधर रविवार की घटना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. मुंबई के गेट-वे ऑफ इंडिया के पास छात्र धरना दे रहे हैं.जहां अभिनेता सुशांत सिंह भी पहुंचे हैं.

इसे भी पढ़ेंःहेमंत सोरेन ने ली बरहेट सीट से विधायक पद की शपथ, दुमका से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने पर चर्चा

Mumbai: Actor Sushant Singh also reaches Gateway of India where students are protesting against yesterday’s #JNUViolence pic.twitter.com/k0NEJZqgaJ — ANI (@ANI) January 6, 2020

वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरू के टाउन हॉल में जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है.

Karnataka: Protest held at Town Hall in Bengaluru against yesterday’s violence in Jawaharlal Nehru University (JNU). pic.twitter.com/hQvo086yAo — ANI (@ANI) January 6, 2020

इधर हैदराबाद में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उसमानिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया.

Hyderabad: Progressive Democratic Students Union(PDSU) activists protest in Osmania University against yesterday’s #JNUViolence pic.twitter.com/un69Gtl3vU — ANI (@ANI) January 6, 2020

वहीं देश के कई हिस्सों में जेएनयू हिंसा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.

इसे भी पढ़ेंः#JNUViolence: विपक्ष ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

Following violence in JNU, Police forces on alert, additional forces being deployed in Universities across the state including in Aligarh Muslim University(in pics) pic.twitter.com/AepR31gNXh — ANI UP (@ANINewsUP) January 6, 2020

रविवार को हुए हमले में घायल हुए 34 छात्रों को एम्स से छुट्टी मिल गयी है. एम्स की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है. जेएनयू में तनाव के माहौल के बीच विवि के वाइस चांसलर ने शांति बनाये रखने की अपील की है.

Delhi: Inside visuals from Jawaharlal Nehru University (JNU) where violence broke out yesterday evening in which more than 30 people were injured. pic.twitter.com/ETzw3UNgn5 — ANI (@ANI) January 6, 2020

यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी छात्रों को पढ़ाई करने के अवसर दिए जाएंगे, हम छात्रों को यकीन दिलाते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा. छात्रों को किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि बीती शाम जेएनयू में कुछ नकाबपोश हमलावरों ने छात्रों-शिक्षकों पर हमला किया, जिसमें कई छात्रों का गंभीर चोटें आय़ीं. इस मामले पर विपक्ष जहां सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है. वहीं सरकार जांच की बात कर रही है.

इसे भी पढ़ेंः#JNU_Violence: छात्रों-शिक्षकों के साथ पुलिस की बैठक, मुंबई में छात्रों का प्रदर्शन