J&K: सुरक्षा बलों ने लिया बदला, लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और उसके साथी को मार गिराया

Srinagar : जम्मू- कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों ने जिले के पंपोर इलाके में सुबह से चल रहे एनकाउंटर के बाद लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को ढेर कर दिया है. उसके एक साथी को भी मार गिया गया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

कश्मीर जोन के पुलिस अधिकारी ने बताया कि लश्कर के आतंकवादी उमर मुस्ताक खांडे श्रीनगर के बघाट में एसजीसीटी मोहम्मद यूसुफ और कॉन्स्टेबल सुहैल को शहीद कर दिया था. पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए. मारे गए आतंकियों के पास हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है.

13 terrorists killed in 9 encounters after civilian killings. We have neutralised 3 out of 5 terrorists of Srinagar City within less than 24 hours: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/45sG5s8hj2

— ANI (@ANI) October 16, 2021