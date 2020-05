JioPlatforms को मिला तीसरा इंवेस्टरःविस्टा इक्विटी पार्टनर्स खरीदेगी 2.32% हिस्सेदारी, 11,367 करोड़ का निवेश

New Delhi: कोरोना काल में आर्थिक संकट के बावजूद रिलायंस समूह के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं. अमेरिका की ही फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद तीसरी कंपनी रिलांयस ग्रुप में निवेश करने वाली है.

विस्टा इक्विटी पार्टनर्स रिलायंस समूह के जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपये में 2.32 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी. इससे पहले फेसबुक और सिल्वर लेक, समूह की इस डिजिटल इकाई में क्रमश: 9.99 और 1.15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर चुकी हैं.

After Facebook and Silver Lake, US-based Vista Equity Partners will invest Rs 11,367 crore into Jio Platforms for a 2.32 per cent stake, making it third high profile investment in RIL unit.

