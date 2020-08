भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को हमेशा याद रखेगा देश: सीएम हेमंत

Ranchi. भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुःख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जाना पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है. उनका पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा को समर्पित था.

सीएम हेमंत ने कहा कि शाम को उनके निधन की जानकारी मिली. भारतीय राजनीति के एक अहम कड़ी के रूप में प्रणब मुखर्जी आज हमलोगों के बीच नहीं है. उनका विश्वास है कि पूर्व राष्ट्रपति के चले जाने का गम देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के प्रति है.

The demise of Shri #PranabMukherjee is an irreparable loss to the nation. The former President and Bharat Ratna awardee was a pioneering statesmans, leader and kind human being. We will deeply miss his guidance and remember him and his vision for long. https://t.co/v3pGH1morl

— Hemant Soren (घर में रहें – सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) August 31, 2020