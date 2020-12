झारखंड चैंबर चुनाव: विवादों से है पुराना नाता, अब आमने सामने हैं वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

20 दिसंबर को होनेवाले चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष बनाने की थी योजना

Ranchi: राज्य के व्यवसायियों और उद्योगपतियों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रिज (Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries) का चुनाव हमेशा विवादों में रहता है.

ये विवाद चैंबर के आपसी अंर्तकलह के कारण रहता है. हर साल चुनाव के पहले ही चैंबर सदस्य गुटों में बंट जाते है. पिछले आठ दस वर्षों से चैंबर में यही देखा जा रहा है.

चुनाव में चैंबर सदस्य अपने अपने टीम के साथ चुनाव लड़ने लगे है. जबकि चैंबर की आचार संहिता में टीम में चुनाव लड़ने का कोई जिक्र नहीं है. और न ही चुनाव समिति के अध्यक्ष इसे मानते.

इसे भी पढ़ें : डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार से रिम्स समेत विभिन्न अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवा चरमराई

एक दूसरे पर लगाते रहते हैं आरोप- प्रत्यारोप

इतना ही नहीं चुनाव के बाद भी इन सदस्यों में दो फाड़ देखा जाता है. जो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते है. इस साल चैंबर चुनाव में प्रवीण जैन छाबड़ा और कुणाल आजमानी आमने सामने है. वहीं पिछले साल कुणाल आजमानी और किशोर मंत्री आमने सामने थे.

कुणाल आजमानी वर्तमान चैंबर अध्यक्ष है. वहीं साल 2018-19 में ये महासचिव थे. हालांकि साल 2019-20 के चैंबर चुनाव में किशोर मंत्री चैंबर पर कब्जा नहीं कर पायें. लेकिन इसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा.

इसे भी पढ़ें : सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो रेलवे में 1000 से पोस्ट पर अप्लाई करने का है सुनहरा मौका

चुनाव नहीं कराने की थी योजना, दस लाख रूपये बचते

सूत्रों की मानें तो इस बार चैंबर चुनाव नहीं कराने की योजना थी. पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की इच्छा थी कि चैंबर चुनाव में एक ही व्यक्ति अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बने और उसे ही निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया जाये. लेकिन चुनाव में फिर से दो उम्मीदवार आमने- सामने है. इसमें प्रवीण जैन छाबड़ा और कुणाल आजमानी है. प्रवीण जैन छाबड़ा वर्तमान कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष है. चुनाव तारीखों के घोषणा के पहले से ही चैंबर चुनाव में प्रवीण छाबड़ा का नाम जुड़ता रहा. वहीं जब तारीख तय हो गयी तो, कुणाल आजमानी और प्रवीण जैन छाबड़ा के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गये.

कुणाल को जहां पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों ने जीत में मदद की थी. वहीं अब चुनाव में खड़े है. जानकारी है कि पूर्व अध्यक्ष भी चाहते है कि प्रवीण छाबड़ा अध्यक्ष बनें. वहीं सदस्यों का मत है कि चैंबर इस बार आर्थिक मंदी से गुजर रहा है. ऐसे में चुनाव नहीं कराने से चैंबर के दस लाख रूपये बचते.

इसे भी पढ़ें : बेल्जियम में बना था रांची के सबसे बड़े गिरजाघर का नक्शा

गुटबाजी पर उठते रहे हैं सवाल

चैंबर चुनाव में हर साल गुटबाजी पर सवाल उठते रहे हैं. पिछले साल के उम्मीदवारों में भी ऐसा देखा गया. वहीं सदस्यों की ओर से भी समय- समय पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि चैंबर विशेष लोगों का गढ़ बन चुका है. पिछले साल के चुनाव के पहले ही कुणाल आजमानी के अध्यक्ष पद पर दावेदारी स्पष्ट कर दी गयी थी. कई सदस्य यह कबूलने लगे थे कि अध्यक्ष आजमानी ही है. वहीं इनके विपक्ष में खड़े किशोर मंत्री ने साल 2018-19 के चुनाव में नाम वापस ले लिया था. इस बार भी मैदान में 44 सदस्य है. जिसमें प्रवीण जैन छाबड़ा और कुणाल आजमानी के सहयोगी है. बता दें चैंबर चनुाव 20 दिसंबर को होना है.

इसे भी पढ़ें : Year 2020 : TIME मैगजीन के कवर पर रेड क्रॉस… 100 सालों के इतिहास में यह पांचवां अवसर

चैंबर के नियमों में नहीं गुटों में चुनाव लड़ना

चैंबर चुनाव में जीतें हुए 21 सदस्यों में वोटिंग की जाती है. इसी के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. अध्यक्ष बनाने के लिये ही चैंबर में पूर्व से ग्रुप बनाये जाते है. जिस ग्रुप के लोग चुनाव में जीत हासिल करेंगे, उसी ग्रुप के लीडर को अध्यक्ष बनाया जाता है.

हालांकि जानकारी मिली है कि चैंबर के नियम कानूनों के अनुसार ग्रुप में चुनाव लड़ने का कोई कान्सेप्ट नहीं है. चुनाव उम्मीदवारों को अकेले ही लड़ना है. लेकिन सत्ता के लिये चैंबर में ग्रुप बनाने की परंपरा बन चुकी है. जो पिछले आठ दस सालों से लगातार जारी है.

इसे भी पढ़ें : कोलकाता : शाह, जेपी नड्डा के लगातार दौरे से भड़की ममता ने आपा खोया, बदजुबानी पर उतरीं

Share this: Twitter

Facebook