JEE, NEET Exam: 6 राज्यों के सीएम ने SC में दायर की रिव्यू पिटिशन, कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

New Delhi: कोरोना काल में होनेवाले जेईई मेंस और नीट एग्जाम को लेकर देश में राजनीति गरमायी हुई है. एक ओऱ सरकार जहां परीक्षा कराने की तैयारी में है. वही विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहा है. इसे लेकर कांग्रेस का शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन जारी है.

वही गैर बीजेपी शासित छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है.

जेईई मेंस और नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग के साथ छह राज्यों के सीएम ने रिव्यू पिटिशन फाइल की है.

Ministers from 6 States- West Bengal, Jharkhand, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab & Maharashtra file review petition in the Supreme Court seeking review of August 17 order of the Court and postponement of #JEE_NEET scheduled to be held in September. pic.twitter.com/G3GXYufrkY

इन छह राज्यों में झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल है. पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की गयी है.

कोरोना काल में जेईई-नीट परीक्षा पर बवाल जारी है. छात्रों की ओर से भी परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है. देशभर में इस परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है.

If we keep raising the matter, Centre will have to consider the demands of people and postpone #JEE_NEET examinations: Sachin Pilot, Congress in Jaipur#Rajasthan pic.twitter.com/BSUKD99ZZS

