‘1 से 6 सितंबर तक JEE (Main) और NEET (UG) की परीक्षा 13 सितंबर से होगी’

New Delhi. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ( NTA ) ने घोषणा की है कि JEE (Main) की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और NEET ( UG ) की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी. गौरतलब है कि जुलाई में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं नीट और जेईई सितंबर तक स्थगित कर दी थी.

JEE (Main) exam to be held from 1st to 6th September and NEET (UG) on 13th September: National Testing Agency pic.twitter.com/ttHzCSQ3RF

