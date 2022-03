Jammu & Kashmir: सेना ने मार गिराए 4 आतंकी, पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu & Kashmir: बीती रात भारतीय सुरक्षाबलों ने आतंकवाद के खिलाफ 4-5 इलाकों में संयुक्त अभियान शुरू किया था. जानकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान में 4 आतंकियों को मार गिराया. गांदरबल जिले के काउबाग नननेर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें 2 आतंकियों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है. जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम जांच में जुट गई है. जम्मू पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है. सर्च ऑपरेशन जारी है. शनिवार की सुबह जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के रजवार इलाके के नेचामा में मुठभेड़ हुई है. यहां भी पुलिस और सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है. बता दें आज जम्मू-कश्मीर में शनिवार सुबह दो अलग-अलग इलाकों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है.

Jammu & Kashmir | An encounter broke out at Serch area of Ganderbal earlier this morning; one terrorist of LeT killed. Police and security forces are carrying out the operation.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/2EhASfgf5t

— ANI (@ANI) March 12, 2022