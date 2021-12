जम्मू-कश्मीर : दो अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के 6 आतंकियों को किया ढेर

Jammu : दक्षिण कश्मीर मे सुरक्षाबलों ने बुधवार रात दो अलग-अलग ऑपरेशनों में जैश-ए-मोहम्मद के छह आतंकियों को ढेर किया. जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने ये एनकाउंटर कुलगाम और अनंतनाग में अंजाम दिया. आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से चार की पहचान दो पाकिस्तानी और दो स्थानीय आतंकवादियों के रूप में हुई है. अन्य दो आतंकवादियों की पहचान की जा रही है. इनके पास से एक अमेरिकी एम 4 व दो एके 47 राइफलें बरामद हुई हैं.

6 #terrorists of proscribed #terror outfit JeM killed in two separate #encounters. 4 among the killed terrorists have been identified so far as (2) #Pakistani & (2) local terrorists. Identification of other 02 terrorists is being ascertained. A big #success for us: IGP Kashmir

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) December 29, 2021