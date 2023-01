जम्मू-कश्मीर: राजौरी में गोलीबारी, दो लोगों की मौत

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले के डांगरी गांव में आज एक गोलीबारी की घटना में दो नागरिकों की मौत हो गई है जबकि चार अन्य जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है. स्थानीय पुलिस ने हमला करने वालों की पहचान के बारे में फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है. जम्मू कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने लिखित बयान में कहा है कि गोलीबारी की घटना अपर डांगरी गांव की है. उनके मुताबिक रविवार शाम को करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित अलग-अलग तीन घरों पर दो हमलावरों ने फायरिंग की.

J&K | Two civilians dead and four others are injured in the firing that took place at 3 houses separated at a distance of around 50 metres from each other at upper Dangri village in Rajouri. Search operation has been launched in the area: ADGP Jammu Mukesh Singh

