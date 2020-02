Jamia_Firing: धरना स्थलों पर बार-बार हो रही फायरिंग पर येचुरी ने BJP को घेरा, PM की चुप्पी पर उठाये सवाल

New Delhi: जामिया यूनिवर्सिटी में एकबाऱ फिर हुई फायरिंग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन स्थलों पर बार-बार गोलीबारी होने के लिये पीएम नरेन्द्र मोदी की चुप्पी और भाजपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर हिंसा भड़काये जाने को जिम्मेदार ठहराया है.

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भड़काऊ बयान देने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है.

इसे भी पढ़ेंःहेगड़े के बयान पर बवालः कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांगा स्पष्टीकरण, बैकफुट पर बीजेपी

येचुरी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘हर जगह बार-बार गोलीबारी हो रही है और यह प्रधानमंत्री की सतत चुप्पी और मंत्रियों एवं भाजपा नेताओं द्वारा हिंसा भड़काए जाने का नतीजा है. एक के बाद एक वारदात, मिलीभगत की ओर इशारा करती है.’’

Repeated firings are an ominous and direct outcome of continued silence of PM as ministers and BJP leaders incite violence. That one incident happens after another points to complicity. Peaceful protesters are demonised while those instigating & initiating violence go scot-free. https://t.co/jwnRPumY90



उन्होंने कहा, ‘‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को खलनायक बता कर हिंसा उकसाने वालों को खुली छूट है.’’

When govt ministers provoke violence or thuggery, then no one is safe. Govts are responsible for every citizen’s safety. Peaceful protests is a right of every citizen. All govts must respect that. Dissent is democracy. It cannot be met with hate-speech by those in high offices

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 3, 2020