जामिया के छात्रों का एक बार फिर VC के खिलाफ प्रदर्शन, घेरा दफ्तर

New Delhi: सोमवार को दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने वाइस चांसलर (वीसी) नजमा अख्तर के ऑफिस का घेराव किया. इस दौरान छात्रों ने वीसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. छात्रों ने पुलिस एक्शन और हिंसा का विरोध जताते हुए वीसी से बात करने की मांग की.

छात्रों की मांग है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ने उन्हें मारा, उसपर एक्शन होना चाहिए. इस प्रदर्शन में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया.

Delhi: Students protest outside office of Jamia Millia Islamia Vice Chancellor Najma Akhtar seeking rescheduling of exam dates,registration of FIR against Police and ensuring safety to students. pic.twitter.com/Ckw8A6EqsG

हिंसा को लेकर छात्र वीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. इस मौक पर यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षक भी पहुंचे. उन्होंने छात्रों को काफी समझाने की कोशिश की. लेकिन छात्र वीसी के बाहर आकर उनसे बात करने की मांग पर अड़े हैं.

प्रदर्शन के दौरान छात्र वीसी के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं. छात्र जोर-जोर से ‘हल्ला बोल…हल्ला बोल…’ ‘इंकलाब जिंदाबाद…’ ‘वाइस चांसलर चुप्पी तोड़ो… वाइस चांसलर चुप्पी तोड़ो.’ के नारे लगा रहे हैं.

Delhi: Group of students protest outside office of Jamia Millia Islamia Vice Chancellor Najma Akhtar seeking rescheduling of exam dates,registration of FIR against Police and ensuring of safety of students. pic.twitter.com/444sZ1cDzP

