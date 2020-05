पहले से परेशान मजदूरों के अधिकारों पर इन राज्यों ने किस कठोरता से हमला किया है, जानना जरूरी है  

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

इन्हें छोड़ कर सारे कानूनों को यूपी सरकार ने स्थगित कर दिया है- 1 Building and Other Construction Workers’ Act, 1996. 2. Workmen Compensation Act, 1923. 3. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. 4. A section of Payment of Wages Act to apply.