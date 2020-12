इरफान की आखिरी फिल्म नये साल में होगी रिलीज, देखें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मोशन पोस्टर

Mumbai : बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) की असमय हुई मौत से सिनेमा प्रेमियों को सदमा लगा था. अब उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी है. इरफान की आखिरी फिल्म ‘द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस नये साल में रिलीज होने जा रही हैं. फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस अपना रिएक्शन दे रहे है.

दरअसल, तीन साल पहले द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस फिल्म का प्रीमियर स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किया गया था. अब इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के रिलीज होने का एलान किया है. उन्होंने फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया है.

इसे भी पढ़ें :उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के संस्थापक और 10 लाख के इनामी परमजीत की हत्या

IRRFAN’S LAST MOVIE… #Irrfan‘s last film – #TheSongOfScorpions – to release in 2021… Directed by Anup Singh… Presented by Panorama Spotlight and 70mm Talkies. pic.twitter.com/RHJzxNYbXl

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2020