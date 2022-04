IPL 2022: महेन्द्र सिंह धौनी फिर बने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, रवींद्र जड़ेजा ने वापस सौंपी कमान

Mumbai: महेन्द्र सिंह धौनी फिर से चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे. कप्तानी का दबाव झेलने में असफल रहे रवीन्द्र जड़ेजा ने शनिवार को टीम की कमान माही को वापस सौंप दी है. धौनी ने आईपीएल शुरू होने से ठीक दो दिन पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था और जडेजा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन बेहतरीन नहीं रहा. सीएसके ने अपने शुरुआती मैच लगातार गंवाए और अभी तक खेले गए 8 मैच में से सिर्फ 2 में ही जीत हासिल की है.

शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर इसका ऐलान किया. ये तब हुआ है जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन शानदार नहीं गया है और टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है.

Jadeja to handover CSK captaincy back to MS Dhoni:Ravindra Jadeja has decided to relinquish captaincy to focus and concentrate more on his game & has requested MS Dhoni to lead CSK. MS Dhoni has accepted to lead CSK in the larger interest & to allow Jadeja to focus on his game.

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 30, 2022